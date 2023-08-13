В Дрожжановском районе Татарстана создали учебно-консультационные пункты по гражданской обороне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров подписал постановление о создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Они появятся на базе Межпоселенческого дома культуры.

Всего в Дрожжановском районе создано три учебно-консультационных пункта по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Они базируются в районном Доме культуре в селе Старое Дрожжаное, в Малоцильнинском и Старокакерлинском сельских ДК.

На внештатной основе в учебно-консультационных пунктах будут работать его начальник и один-два инструктора. Изыскать возможность для их финансирования предложено Финансово-бюджетной палате Дрожжановского района Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Главная цель создания учебно-консультационных пунктов — обеспечение необходимых условий подготовки граждан по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС по месту жительства и оказание консультативных услуг в области безопасности жизнедеятельности. Пункты представляют собой специально оборудованные помещения или их часть для проведения мероприятий по подготовке населения.

Аналогичные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций созданы и в других районах Татарстана. Например, с этого года они есть в Новошешминском и Верхнеуслонском районах республики.

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Татьяна Демина