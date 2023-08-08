В Татарстане впервые родила женщина без почек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане впервые родила женщина без почек — она осталась без них в 12 лет, сообщили в пресс-службе РКБ.

Будучи девочкой, она прожила с донорской почкой четыре года, однако затем началось отторжение. С 16 лет она жила на диализе, а в 2009 году перенесла операцию на открытом сердце из-за тромба в правом предсердии.

35-летнюю пациентку наблюдали в федеральном центре в Москве, в отделениях гемодиализа и пересадки почки РКБ Татарстана. На консилиуме женщине несколько раз предлагали прервать беременность, однако она решила рожать.

Беременную проводили через гемодиализ шесть раз в неделю, один раз в неделю она посещала консультации в федеральном центре.

Жительница Татарстана родила абсолютно здорового ребенка на сроке 38 недель. Это фактически первый такой случай в истории республики.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В апреле этого года врачи ДРКБ в Казани удалили ребенку тератому крестцово-копчиковой области весом 1,1 кг. Малыша направили в ДРКБ сразу после рождения, команда врачей уже ждала его. Порок выявили, еще когда ребенок находился в утробе. После перинатального консилиума беременность решили сохранить. После предоперационной подготовки и КТ ребенка прооперировала расширенная бригада из трех хирургов, длительность операции составила четыре часа. Она прошла удачно.



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Маргарита Головатенко