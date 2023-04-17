Татарстанские врачи удалили младенцу опухоль весом 1,1 кг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Врачи ДРКБ в Казани удалили ребенку тератому крестцово-копчиковой области весом 1,1 кг, вес ребенка на момент операции составлял чуть более 4 кг. Ребенок родился в апреле 2023 года.



Малыша направили в ДРКБ сразу после рождения, команда врачей уже ждала его. Порок выявили, еще когда ребенок находился в утробе. После перинатального консилиума беременность решили сохранить. Врачи проводили динамическое наблюдение за плодом, УЗИ, контролировали рост образования.

После предоперационной подготовки и КТ ребенка прооперировала расширенная бригада из трех хирургов, длительность операции составила четыре часа. Она прошла удачно, без кровопотери. Сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Ким

В конце прошлого года челнинские онкологи удалили 54-летней жительнице Менделеевска опухоль — миому матки весом в 10 кг.



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Маргарита Головатенко