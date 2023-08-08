В казанские университеты подали заявления граждане из более 65 стран

В казанские университеты подали заявления 25,1 тыс. иностранных граждан — в них хотят поступить выпускники свыше 65 стран, сообщили в мэрии города.



В КНИТУ-КАИ поступило порядка 13,5 тыс. заявлений, 1,4 тыс. из которых подали иностранцы более чем из 20 стран: Белоруссии, Казахстана, Китая, Египта, Саудовской Аравии, Колумбии, Нигерии и Турции. Около 13 тыс. заявлений поступило в КГЭУ, 230 из них — от иностранных абитуриентов.

В КФУ подали 234 тыс. заявлений, 23,5 тыс. — от иностранцев из 65 стран: Алжира, Китая, Кубы, Греции, Мексики, Турции. 17,4 тыс. заявлений — от абитуриентов из ближнего зарубежья, 6,1 тыс. — из дальнего зарубежья.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приемная кампания в вузах стартовала 20 июня. Она длилась до начала августа. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко