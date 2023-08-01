ЦБ выпускает в обращение монету «100-летие отечественной гражданской авиации»

Банк России 1 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету «100-летие отечественной гражданской авиации» номиналом 3 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.



Монета имеет серию «Исторические события» (каталожный номер 5111-0487). На ее лицевой стороне указан номинал, 2023 год выпуска, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты — цветной фрагмент логотипа «100 лет отечественной гражданской авиации» на фоне изображения земного шара, выполненного в технике лазерного матирования.

Тираж монеты — 3 тысячи штук.

1 июня ЦБ выпустил памятные монеты, посвященные мультсериалу «Смешарики». Тираж — 7 тысяч единиц.



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Маргарита Головатенко