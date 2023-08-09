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Сегодня в Казани ожидается жара — до +32 градусов

06:30, 09.08.2023
Сегодня в Казани ожидается жара — до +32 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В среду, 9 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани ожидается от +30 до +32 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +27 до +32°С.

В Казани также ожидается северный, северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 6—11 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Жара без существенных осадков в Татарстане сохранится до конца недели. Днем температуры воздуха будут достигать +33 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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