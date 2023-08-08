Татарстан вышел в лидеры по количеству обращений от граждан в Госдуму

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Во втором квартале 2023 года в Госдуму чаще всего поступали обращения из Татарстана и Чувашии, а еще Краснодарского и Ставропольского краев, Московской, Ростовской, Саратовской и Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают «Ведомости».



По данным из отчета думского аппарата, всего за апрель, май и июнь в Госдуму поступило более 101 тысячи обращений, что превышает показатель первого квартала на 47%.

Чаще всего граждане задавали вопросы о помощи военнослужащим: только в мае по теме «материально-бытовое обеспечение военнослужащих по контракту» было зарегистрировано 16 тысяч обращений (эта графа в отчетности появилась в последнем месяце весны). На втором месте тема Конституции — 14,5 тысячи обращений, на третьем — гуманное отношение к животным, более 14 тысяч.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко