Товарооборот России и Китая с начала года вырос более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Товарооборот России и Китая с января по июль текущего года вырос на 36,5% — до $134,104 млрд, согласно данным главного таможенного управления КНР.



С начала года Китай ввез в Россию товаров на $62,545 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 73,4%. Поставки уже из России в Китай выросли на 15,1% — до $71,599 млрд.

Товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года вырос на 29,3%, составив рекордные $190,271 млрд.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

По июльским данным главного таможенного управления КНР, за первое полугодие 2023 года товарооборот между Россией и Китаем составлял $114,5 миллиарда — демонстрировался рост на 40,6%.

Россия и Китай сотрудничают по целому ряду направлений. В 2022 году страны провели шесть совместных военных учений. Это стало рекордным количеством за последние 20 лет.

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Маргарита Головатенко