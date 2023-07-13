Товарооборот между Россией и Китаем возрос на 40,6%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За первое полугодие 2023 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 40,6%, составив $114,5 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

За этот период Китай ввез в Россию товаров почти на $52,3 миллиарда. Это на 78,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Поставки из России в КНР, в свою очередь, увеличились на 19,4%, составив $62,2 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мае сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил $73,148 млрд. За отчетный период Китай ввез товаров на $33,686 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 67,2%.

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Елизавета Пуншева