Товарооборот между Россией и Китаем возрос на 40,6%
За первое полугодие 2023 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 40,6%, составив $114,5 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
За этот период Китай ввез в Россию товаров почти на $52,3 миллиарда. Это на 78,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Поставки из России в КНР, в свою очередь, увеличились на 19,4%, составив $62,2 миллиарда.
В мае сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил $73,148 млрд. За отчетный период Китай ввез товаров на $33,686 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 67,2%.
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