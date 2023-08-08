Reuters: США направит Украине пакет военной помощи на $200 млн

Администрация США планирует объявить сегодня о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $200 млн, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

На этот раз речь идет о сумме в $200 млн.

В публикации утоняется, что в Вашингтоне ранее признали, что «из-за ошибки Пентагона в бухгалтерском учете» была неверно определена стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд, поэтому теперь США приступают к передаче Киеву военной помощи на эту сумму.

По словам источникам агентства, в пакет из запасов Пентагона войдут противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS, а также стрелковое оружие.

По словам официальных лиц США, которые приводит Reuters, в настоящее время Вашингтон работает над запросом Конгрессу на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву.



Киев с начала года получил свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров, об этом в конце июля сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



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Илина Хакимова