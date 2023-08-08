Более 75% российских подростков сталкиваются с буллингом в школе

Российская социальная сеть Сhips провела исследование и выяснила, что большинство ее пользователей сталкивались с буллингом в школе. Опрос проводился среди 12—18-летних, всего в нем приняли участие более 5 000 пользователей соцсети.

Так, более 75% опрошенных заявили, что сталкивались с буллингом в школе.

Еще около 55% были свидетелями травли, 35% становились жертвами, 5% признались, что сами участвовали в буллинге, и еще 5% затруднились с ответом. При этом каждый четвертый участник опроса рассказывал, что пытался разобраться в происходящем и вступиться за жертву.



В сентября 2021 года заявлялось, что в России каждый второй ребенок сталкивается с буллингом, при этом зачастую школьники предпочитают не рассказывать о происходящем взрослым.

Казанский психолог с 30-летним стажем Татьяна Горшенина, курировавшая работу 15 школ в Вахитовском районе, рассказала нам, откуда берется буллинг, а также показала противоположный пример поведения молодых людей.



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Илина Хакимова