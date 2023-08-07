Добровольного спасателя из Зеленодольска наградят медалью МЧС России за спасение 11 человек во время урагана

Добровольного спасателя из Зеленодольска Павла Матвеева, спасшего 11 человек во время урагана, наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» — в ближайшее время в адрес руководства чрезвычайного ведомства России направят ходатайство о награждении, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.



Ураган обрушился на Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа в субботу, 29 июля, после сильной жары. В тот роковой вечер Павлу Матвееву, который состоит в рядах Общества спасения на водах (ОСВОД), позвонил руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев с просьбой помочь терпящим бедствие.

Сначала Павел спас семью из четырех человек и на гидроцикле доставил всех на берег. Позже мужчина оказал помощь еще семи людям, у которых перевернулась лодка.

Поступок добровольного спасателя оценили в социальных сетях — он получил слова благодарности и поддержки. Сегодня мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев лично вручил Павлу Матвееву Почетную грамоту главы ЗМР и сертификат на денежную премию в 50 тысяч рублей, а еще новый водонепроницаемый смартфон, который оказался очень кстати — старый телефон Павла стал плохо работать после того, как побывал в воде.

— Для меня это приглашение и встреча с Михаилом Павловичем была действительно неожиданной. Неожиданной и очень приятной! Не думал, что так высоко оценят мой поступок. Вообще после всего происшедшего получил столько откликов и слов благодарности от множества людей, даже совершенно незнакомых мне людей. Именно такая поддержка дает силу и энергию двигаться дальше! — поделился Павел Матвеев.

Ураган обрушился на регионы Приволжского федерального округа после жары. На озере Яльчик в Марий Эл от урагана в субботу пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли, из них трое детей. Уже на территории Татарстана от непогоды пострадали 27 человек, погиб подросток 14 лет. В общей сложности в Татарстане и на озере Яльчик в Марий Эл пострадали 56 человек, из них девять погибло.

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Маргарита Головатенко