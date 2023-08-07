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Добровольного спасателя из Зеленодольска наградят медалью МЧС России за спасение 11 человек во время урагана

15:37, 07.08.2023

Добровольного спасателя из Зеленодольска Павла Матвеева, спасшего 11 человек во время урагана, наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» — в ближайшее время в адрес руководства чрезвычайного ведомства России направят ходатайство о награждении, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Ураган обрушился на Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа в субботу, 29 июля, после сильной жары. В тот роковой вечер Павлу Матвееву, который состоит в рядах Общества спасения на водах (ОСВОД), позвонил руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев с просьбой помочь терпящим бедствие.

Сначала Павел спас семью из четырех человек и на гидроцикле доставил всех на берег. Позже мужчина оказал помощь еще семи людям, у которых перевернулась лодка.

Поступок добровольного спасателя оценили в социальных сетях — он получил слова благодарности и поддержки. Сегодня мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев лично вручил Павлу Матвееву Почетную грамоту главы ЗМР и сертификат на денежную премию в 50 тысяч рублей, а еще новый водонепроницаемый смартфон, который оказался очень кстати — старый телефон Павла стал плохо работать после того, как побывал в воде.

— Для меня это приглашение и встреча с Михаилом Павловичем была действительно неожиданной. Неожиданной и очень приятной! Не думал, что так высоко оценят мой поступок. Вообще после всего происшедшего получил столько откликов и слов благодарности от множества людей, даже совершенно незнакомых мне людей. Именно такая поддержка дает силу и энергию двигаться дальше! — поделился Павел Матвеев.

Ураган обрушился на регионы Приволжского федерального округа после жары. На озере Яльчик в Марий Эл от урагана в субботу пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли, из них трое детей. Уже на территории Татарстана от непогоды пострадали 27 человек, погиб подросток 14 лет. В общей сложности в Татарстане и на озере Яльчик в Марий Эл пострадали 56 человек, из них девять погибло.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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