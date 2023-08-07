Суд в Казани вынес приговор матери, избившей дочь ради мести сожителю
Московский суд Казани вынес приговор матери, которая избила дочь ради мести сожителю и сняла это на видео, сообщает прокуратура Татарстана.
Евгению Артюхину признали виновной в жестоком обращении и истязании малолетней. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы в ИК общего режима.
Гособвинение ранее запрашивало для подсудимой 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в ИК общего режима.
По версии следствия, 22 ноября 2022 года обвиняемая после ссоры с сожителем выместила свои обиды на общем ребенке — нанесла малышке удары руками и ногами по телу и выставила ее в легкой одежде на неотапливаемый балкон. Происходящее засняла на камеру мобильного телефона и отправила сожителю. В результате «домашнее видео» оказалось в Сети, а мать — в камере. Против нее возбудили дело и по ходатайству следствия суд санкционировал арест. Ребенка поместили под опеку бабушки.
Ход расследования этой истории контролировал глава СКР Александр Бастрыкин.
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