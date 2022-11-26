В Казани арестовали мать по делу об избиении двухлетней дочери

Сегодня Московский райсуд Казани отправил в СИЗО 34-летнюю мать троих детей, которую подозревают в избиении своего малолетнего ребенка. Главным доказательством против нее стали видеозапись и сообщение о том, как женщина избила двухлетнюю дочку и выставила ее на балкон.



В суде следователь просил арестовать на два месяца подозреваемую в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Представитель прокуратуры ходатайство поддержал, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Свою проверку по распространенной в сетях записи провели прокуроры, следователи и полицейские. В данный момент все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других — под присмотром в больнице.

По данным МВД Татарстана, с сентября 2022 года семья состояла на профилактическом учете в службе по делам несовершеннолетних отдела полиции «Восход», как неблагополучная. Дважды мать привлекали к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».