Роскачество займется проверкой Чебурашек

Роскачество намерено заняться проверкой игрушек в виде Чебурашки вслед за недавно завершившимися испытаниями Хагги Вагги, заявили в пресс-службе организации.

Предварительный мониторинг Роскачества показал, что после выхода в прокат одноименного фильма рынок наполнили Чебурашки самого разного качества. Большую часть изделий составляют обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах.

Решение о проведении проверки связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ, сообщает РБК.

Больше всего потребители опасаются некачественных материалов, из которых делается игрушка, неприятного химического запаха и производственного брака. Отмечается, что при этом некоторые модели стоит неоправданно дорого. Роскачество выяснит, соответствует ли качество высокой цене. Результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года, добавляется в сообщении.

Кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 5 миллиардов рублей. Такая информация доступна в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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Илина Хакимова