Новое освещение в Казани до конца года получат более 50 улиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани новое освещение при проведении дорожных работ появится более чем на 50 улицах. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— На участках дорог будут смонтированы более 600 новых опор и светодиодных энергосберегающих светильников. На сегодня выполнение работ по данной программе составляет более 20%. Работы организованы на девяти улицах, — сообщил он.

Новое освещение в столице Татарстана появится на ул. Хлебозаводской, Революционной, Толстого, Рустема Яхина, Седова, Волкова и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Игорь Куляжев также рассказал, что по программе восстановления дорожного освещения в поселках Казани в этом году планируется установить свыше 1,4 тысячи светодиодных энергосберегающих светильника в 41 жилом массиве. Объем финансирования работ превышает 40 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина