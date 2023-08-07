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КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска

09:48, 07.08.2023
КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники КАМАЗа приступили к работе после корпоративного отпуска, сообщили в пресс-службе предприятия.

На период корпоративного отпуска работа главного сборочного конвейера компании была приостановлена, сейчас он вновь запущен. За оставшиеся рабочие дни августа предстоит выпустить более 3 тысяч автомобилей.

КАМАЗ практику корпоративного отпуска успешно применяет несколько лет. Традиционно в период корпоративного отпуска все основные производства компании приостанавливают. Часть персонала продолжает работать в штатном режиме — они реализуют продукцию, проводят годовую инвентаризацию, составляют отчетность и др. Этим работникам ежегодно предоставляют основной и дополнительные отпуска по ТК РФ.

Корпоративный отпуск на предприятии длился с 24 июля по 6 августа. В связи с этим было приостановлено производство грузовиков.

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Маргарита Головатенко
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