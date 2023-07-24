КАМАЗ приостановил выпуск грузовиков из-за корпоративного отпуска до 6 августа

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На КАМАЗе приостановили производство грузовиков в связи с корпоративным отпуском. Он продлится с 24 июля до 6 августа. Производство возобновят 7 августа, сообщили в пресс-службе предприятия.



Часть персонала продолжает работать в штатном режиме — они реализуют продукцию, проводят годовую инвентаризацию, составляют отчетность.

Также остались работать сотрудники, начисляющие зарплату, обрабатывающие срочную распорядительную документацию, согласующие договоры, ремонтирующие оборудование. Этим работникам предоставят ежегодный основной и дополнительные отпуска.

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Маргарита Головатенко