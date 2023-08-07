«РИА Новости»: Эрдоган планирует предложить Путину возобновить мирные переговоры по Украине

Источник «РИА Новости» в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что турецкий лидер в ходе планируемых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным собирается предложить возобновить мирные переговоры по Украине для скорейшего прекращения огня.

— Господин президент [Эрдоган] предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших, — сообщил источник.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Эрдоган уже достигли некоторых договоренностей касательно места и сроков переговоров, в ближайшее время лидеры намерены точно определиться. Главные темы встречи — двусторонние отношения, Украина и зерновая сделка.

Источник агентства также уточнил, что Анкара «выступает за прекращение огня и начало переговоров». По словам собеседника издания, Эрдоган «единственный мировой лидер», который пользуется «искренним доверием» Владимира Путина и Владимира Зеленского, поддерживает контакт с ними и «делает все, чтобы в регионе воцарился мир».



На прошлой неделе Эрдоган и Путин провели телефонный разговор. Они договорились о визите российского лидера в Турцию. Эрдоган заявил Путину, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова