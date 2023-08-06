Политолог прокомментировала желание Венесуэлы вступить в БРИКС

Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Это очень показательный шаг, заявила РИАМО политолог, член профессионального клуба «Дигория» Мария Прокофьева.

Прокофьева отметила, что процедура вступления в БРИКС не будет столь быстрой.

— Как минимум, Аргентина и Иран имеют более высокий приоритет, однако сам факт пополнения списка желающих очень показателен, — заявила она.

По ее словам, БРИКС сегодня является основным межрегиональным объединением, пришедшим на смену международным организациям с доминированием Запада.

Главное преимущество БРИКС — приверженность ценностям многополярного мира, гибкость и сотрудничество на основе национальных интересов. В БРИКС прислушиваются ко всем голосам, подчеркнула эксперт.

На этой неделе Венесуэла отправила официальный запрос на вступление в БРИКС. Эту информацию подтвердила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

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Елизавета Пуншева