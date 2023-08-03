Венесуэла отправила запрос на вступление в БРИКС

Венесуэла отправила официальный запрос на вступление в БРИКС. Эту информацию подтвердила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

— Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос, цитирует ее ТАСС.

По словам Родригес, Венесуэла поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти» и будет содействовать развитию «новых отношений сотрудничества» и «строительству многополярного мира». Она подчеркнула, что «венесуэльский народ требует отмены незаконных санкций», введенных против страны.

Накануне посольство Боливии в России передало МИД ноту о желании вступить в БРИКС. В июне власти Эфиопии подали заявку на вступление в БРИКС. По словам представителя эфиопского Министерства иностранных дел Мелеса Алема, страна стремится гарантировать свои национальные интересы. По этой причине его государство хочет присоединиться к БРИКС.

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Елизавета Пуншева