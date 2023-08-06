Николай Никифоров предложил связать Иннополис и Казань метро

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казань и Иннополис могут связать метро. Бывший министр связи России и один из основателей Иннополиса Николай Никифоров предложил татарстанцам поделиться своим мнением на этот счет.

— Творческий конкурс. Предложите свое видение развития единого «большого метро», связывающего Казань и «Большой Иннополис» (см. красную зону на карте). Сколько должно быть веток метро? Как они могли бы пройти? — написал он в своем Telegram-канале.

К публикации Никифоров приложил два варианта устройства метро.

Напомним, как выяснило «Реальное время», нашумевшая госпрограмма развития транспортной системы Татарстана до 2030 года не была поддержана заинтересованными министерствами. Проект, о котором стало известно в марте текущего года, предполагал семилетнюю стратегию развития, чья реализация оценивалась в полтриллиона рублей. Однако не найдя одобрения и поддержки, властям пришлось вернуться к предыдущей программе, рассчитанной лишь до 2025 года. Какие изменения ждут транспортную инфраструктуру в ближайшие два с половиной года и к чему они должны привести — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева