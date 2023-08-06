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В Киеве на монумент «Родина-мать» установили трезубец

10:47, 06.08.2023

В Киеве на монумент «Родина-мать» установили герб Украины — трезубец. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом, работы по монтажу еще ведутся.

Герб планировалось установить еще вчера. Однако из-за плохих погодных условий этого сделать не удалось.

В июле прошлого года бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что большинство граждан страны проголосовало за отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». По результатам электронного опроса, 85% выступили за то, чтобы заменить герб на украинский.

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Елизавета Пуншева
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