В Киеве на монумент «Родина-мать» установили трезубец
В Киеве на монумент «Родина-мать» установили герб Украины — трезубец. Об этом сообщает «РИА Новости».
При этом, работы по монтажу еще ведутся.
Герб планировалось установить еще вчера. Однако из-за плохих погодных условий этого сделать не удалось.
В июле прошлого года бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что большинство граждан страны проголосовало за отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». По результатам электронного опроса, 85% выступили за то, чтобы заменить герб на украинский.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым