Минобороны России: над акваторией Черного моря был обнаружен БПЛА Reaper ВВС США

Минобороны сообщило о том, что сегодня над акваторией Черного моря российскими средствами контроля воздушного пространства был обнаружен неизвестный объект, который позже удалось идентифицировать как разведывательный БпЛА MQ-9A Ripper ВВС США.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При приближении самолета иностранный БпЛА выполнил разворот.

Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушение госграницы не допущено. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

В марте европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды. В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых обсудили последствия крушения американского БПЛА.



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Максим Кокунин