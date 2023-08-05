Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре на территории Татарстана в воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 6 августа, в Татарстане прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

Так, ночью и утром на территории региона ожидается туман. Днем прогнозируются усиления северо-западного ветра порывами до 16 м/с. Воздух прогреется от +27 до +32 градусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Татарстане жара сохранится на протяжении всех этих выходных, и в начале следующей недели. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреваться до +33 градусов.

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Максим Кокунин