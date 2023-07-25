Все районы Татарстана приступили к уборке урожая зерновых культур
В Татарстане все 43 района приступили к уборке урожая зерновых культур. Об этом информирует пресс-служба Минсельхозпрода республики.
— На сегодняшний день намолочено 255,6 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 29,7 ц/га. Обмолочено 85,6 тысячи га, — рассказали в пресс-службе министерства.
Лидерами по урожайности являются Тетюшский, Кайбицкий, Мамадышский, Дрожжановский, Бугульминский, Нурлатский районы.
Так, в Тетюшском районе средняя урожайность зерновых культур составляет 48,1 ц/га, в Мамадышском районе 39,8 ц/га, в Кайбицком районе 39,2 ц/га, в Дрожжановском районе 39,1 ц/га.
Напомним, в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС действует с 3 июля до особого распоряжения.
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