В России повышают штрафы для авиакомпаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России повышают штрафы для авиакомпаний за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин.

Так, с 1 апреля 2024 года штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза авиаперевозчиком повышается в 4 раза до 100 рублей с 25 рублей. Авиаперевозчик обязуется платить 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Кроме того, теперь пассажир сможет потребовать от перевозчика возмещения убытков за просрочку доставки «в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа». Причиненные убытки возмещаются согласно закону России.

В мае Россия и Грузия решили возобновить прямое авиасообщение. Со стороны Грузии полеты выполняет Georgian Airways. На этом фоне президент Саломе Зурабишвили объявила компании бойкот. В свою очередь, грузинский национальный авиаперевозчик заявил, что не будет пускать Зурабишвили на борт своих самолетов.

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Елизавета Пуншева