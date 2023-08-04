Замминистра здравоохранения России предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере медицины

Россия готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере медицины. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения государства Сергей Глаголев.

— В нашей стране большое внимание уделяется лечению и профилактике неинфекционных заболеваний, мы готовы делиться этим опытом с партнерами по БРИКС. Так, например, наша страна — один из мировых лидеров по производству инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов для лечения онкологических и неонкологических заболеваний, — подчеркнул он.

Кроме того, Глаголев рассказал зарубежным коллегам об успешном опыте России в сфере профилактики и лечения туберкулеза.

— Впервые в сводное руководство ВОЗ по диагностике туберкулеза был включен разработанный российским учеными диагностический тест «Диаскинтест», который обеспечивает эффективный скрининг детей и подростков на туберкулез. Будем рады предложить нашим партнерам по БРИКС использовать данный тест для скрининга туберкулеза, — добавил он.

На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева