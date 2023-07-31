Россия расширила перечень стран, чьи граждане могут получить электронную визу
Россия расширила перечень стран, чьи граждане могут получить электронную визу. В список добавили Вьетнам, Камбоджу и Мьянму, сообщили в пресс-службе правительства.
Правило для граждан этих стран вступит в силу с 1 августа. Таким образом, оформить электронную визу могут жители 55 государств.
19 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею о запуске в стране электронных виз с 1 августа этого года. В 2020 году в России приняли закон, в соответствии с которым с 2021 года должны были начать оформлять электронные визы онлайн для граждан 52 стран. Вступление в силу закона приостановили из-за пандемии.
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