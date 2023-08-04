В Казани в июле самыми высокооплачиваемыми специалистами стали юристы и агенты по недвижимости

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В середине лета в Казани, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на рынке труда количество вакансий увеличилось в 2,5 раза (+152%). А уровень зарплат казанцев в июле 2023 года вырос на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, работодатели в июле прошлого года были готовы платить своим сотрудникам в среднем 46 571 рубль, а в нынешнем — 62 249 рублей.

Эксперты «Авито Работы» провели исследование и составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля в Казани:



юрист;

агент по недвижимости;

страховой менеджер;

менеджер по продажам;

плиточник.

Так, зарплата юриста в среднем варьируется от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, агента по недвижимости — 89—350 тыс. рублей в месяц, менеджера по продаже страховых продуктов — 50—350 тыс. рублей, менеджера по продажам — 320 тыс. руб., плиточника — 100—250 тыс. рублей.

По итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей. Она оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова