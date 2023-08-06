В Камско-Устьинском районе Татарстана построят новые тротуары за 2,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» ищет подрядчика для устройства тротуаров в Камско-Устьинском районе Татарстана. Стоимость контракта оценвиается в 2,8 млн рублей, а выполнить работы необходимо в течение 30 дней с момента передачи строительной площадки.

Работы будут производиться в пгт Камское Устье по трем основным участкам улицы Карла Маркса:

от магазина «Рэмэт» до «Лидера» — 163 метра;

от магазина «Эхтэри» до пешеходного моста — 236 метров;

от магазина «Техас» до «Уюта» — 122 метра.

Рабочие установят новые поребрики, заменят асфальтовые покрытия тротуара и его щебеночные основания, а также выстроят канализационные колодцы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в прошлом месяце сообщалось о том, что в Зеленодольске по обращению жителей построят два новых тротуара на улице Сайдашева, включая территорию вдоль Центра культурного развития.

Ход строительства пешеходных дорожек контролирует мэр города Михаил Афанасьев. На их выполнение из муниципального дорожного фонда было выделено более 10 млн рублей. Общая протяженность двух тротуаров порядка километра, работы проводятся в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения.

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Максим Кокунин