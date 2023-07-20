В Зеленодольске по обращению жителей построят два новых тротуара за 10 млн рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой администрации Зеленодольского района

В Зеленодольске по обращению жителей построят два новых тротуара на улице Сайдашева, включая территорию вдоль Центра культурного развития. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Работы уже стартовали, ход строительства пешеходных дорожек контролирует мэр города Михаил Афанасьев. На их выполнение из муниципального дорожного фонда было выделено более 10 млн рублей.

— Общая протяженность двух тротуаров порядка километра, работы проводятся в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения. Прошу с ответственностью подходить к технологии дорожного покрытия, не забывая о сроках, — сказал мэр.

Напомним, вчера сообщалось, что открытие первой многопрофильной поликлиники в селе Осиново запланировано на конец августа. Готовность медучреждения к приему пациентов оценили министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сообщает пресс-служба администрации.

Они осмотрели три этажа здания, детское и взрослое отделения, специализированные кабинеты и установленное оборудование. В рамках завершения работ по строительству медучреждения состоялась рабочая встреча с руководителями строительных и подрядных организаций, главным врачом Зеленодольской ЦРБ Рамилем Мухаматдиновым, специалистами различных подразделений. Стороны обсудили вопросы дизайна и IT- обеспечения.



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Максим Кокунин