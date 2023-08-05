В Елабуге проведут капремонт одного из городских спорткомплексов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Елабуге проведут капремонт спортивного комплекса «Единая Россия» за 6,8 млн рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет, а выполнить работы необходимо в течение 14 дней с момента подписания контракта.

Согласно проектной документации, подрядчик должен будет обновить крышу здания: разобрать и демонтировать старую кровлю, изолировать перекрытия, устроить обрешетку и другое. В ходе работ он также обязан обеспечить сохранность всех зеленых насаждений, малых архитектурных форм дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей.

Вместе с этим в обязанности исполнителя войдет обеспечение безопасности вокруг строительной площадки при помощи ограждений, а также утилизация мусора.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, вчера сообщалось, что в Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском, Актанышском, Высокогорском, Кукморском и Зеленодольском районах Татарстана планируется капитально отремонтировать 11 объектов культуры. Стоимость работ оценивается в 411,8 млн рублей, а их заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

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Максим Кокунин