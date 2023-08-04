Официальная статистика: в Татарстане в конце июля подешевело молоко и подсолнечное масло

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в конце июля снизились средние цены на некоторые продукты питания, в том числе на подсолнечное масло, молоко и некоторые овощи. Без изменений за неделю осталась средняя цена овощных консерв для детского питания (642,9 руб./кг), а также хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов (77,2 руб./кг).

Заметнее всего с 24 по 31 июля в республике подешевел репчатый лук. Средняя цена одного килограмма уменьшилась на 4,47%, до 51,1 рубля.

На другие продукты питания динамика снижения стоимости в конце июля сложилась следующим образом:

мясные консервы для детского питания — на 2,08%, до 991,88 руб./кг;

питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,56%, до 58,46 руб./литр;

подсолнечное масло — на 1,22%, до 111,27 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подешевели маргарин, сметана и макароны из пшеничной муки высшего сорта. Минимально снизились средние цены на баранину (кроме бескостного мяса), полукопченую колбасу, сливочное масло, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, фруктово-ягодные консервы для детского питания, куриные яйца, печенье, сосиски и сардельки, следует из данных Татарстанстата.

Также в республике с 24 по 31 июля подешевел картофель — на 2%, до 42,6 руб./кг. Минимально снизились средние цены на свежую белокочанную капусту (-0,23%) и столовую свеклу (-0,11%).



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Татьяна Демина