Боливия попросила Россию включить ее в БРИКС

Посольство Боливии в России передало МИД ноту о желании вступить в БРИКС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу московского диппредставительства Марию Луису Рамос Урсагасте.

— Мы передали эту ноту всем странам, о нашем желании вступить в БРИКС, потом по решению БРИКС пригласили президента (Боливии, — прим. ред.) на саммит, именно потому, что мы уже подали заявку, и, конечно, мы здесь передали ее, — заявила посол.

В июне власти Эфиопии подали заявку на вступление в БРИКС. По словам представителя эфиопского Министерства иностранных дел Мелеса Алема, страна стремится гарантировать свои национальные интересы. По этой причине его государство хочет присоединиться к БРИКС.

О желании расширить число участников-членов БРИКС объявлял еще в 2022 году. В число тех, кто хочет присоединиться к организации, вошли Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.



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Елизавета Пуншева