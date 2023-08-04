За год количество российских пользователей нейросетей выросло в 5 раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нейросети продолжают развиваться активными темпами, набирая популярность и у россиян. Согласно последней статистике с августа 2022 года по июль 2023 года количество их пользователей выросло в 5 раз. Сервис GetPayAll составил топ зарубежных сервисов, которые люди оплачивали чаще всего летом 2023 года.

Подавляющее большинство пользователей (40%) продлевали подписку на Kaiber.ai. Это нейросеть, которая генерирует короткие мультипликационные видео из загруженных фотографий.

На втором месте (12%) оказался Zoom — платформа для проведения видеоконференций в онлайн-режиме, еще 10% россиян этим летом оплатили Leonardo AI, создающую уникальные изображения на основе заданного текстового задания или примерного референса.

К услугам нашумевшего ChatGPT прибегали 7%.

Еще только же пользователей оплатили и сервис Figma — облачный инструмент для создания и совместной работы над цифровыми продуктами. Около 6% пользователей продлили сервис Youtube Premium, еще столько же — Midjorney, рисующий изображения по текстовому описанию. 4% россиян приобрели подписку на нейросеть Digital Ocean, с помощью которой можно развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. Также 4% продлили сервис Patreon, на котором можно получить уникальный контент авторов в обмен на финансовую поддержку.

Столько же — 4% россиян — оплатили Netflix.



В начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о создании первого в мире политического алгоритма «Жириновский». В июле сообщалось, что нейросеть в скором времени может получить партбилет и стать членом ЛДПР.



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Илина Хакимова