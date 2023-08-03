Депутатом горсовета Челнов стал Марсель Тухватуллин

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Новым депутатом горсовета Набережных Челнов стал член «Партии Роста» и директор ООО «Приборкам» Марсель Тухватуллин. Об этом сообщили 3 августа в мэрии города.



Назначенец войдет в комиссию горсовета Набережных Челнов по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты.

— В 2020 году наша партия выдвигала на выборы депутатов горсовета список из восьми предпринимателей, трое из них прошли и образовали фракцию. Согласно законодательству, на вакантное место мы можем предложить любую кандидатуру из пяти из данного списка. Мы решили, что место депутата должен занять Марсель Тухватуллин, — говорилось в сообщении «Партии Роста» в начале июля.

Марселю Тухватуллину 36 лет. У него высшее образование по специальности «Менеджмент организации». Женат, воспитывает троих детей. Его компания поставляет автомобильное электрооборудование российским регионам и странам ближнего и дальнего зарубежья.

Марсель Тухватуллин занял место Руслана Нигматуллина, которого избрали в Госсовет Татарстана. До этого место в республиканском парламенте занимал Олег Коробченко, который сложил полномочия депутата после назначения министром промышленности и торговли региона.

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Маргарита Головатенко