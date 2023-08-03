В Казани снесут три торговых объекта и 31 гараж

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В Казани опубликовали очередные списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, которые решено демонтировать. В перечень вошли три торговые точки и 31 гараж.

Демонтажу, согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани, подлежат торговые объекты по следующим адресам:

ул. Кулагина, вблизи дома №4в;

ул.Марджами;

ул.Н.Ершова, вблизи дома №78.

Собственников перечисленных объектов властями установить не удалось. Требование о демонтаже они должны выполнить добровольно до 7 августа. Если они не сделают этого, объекты снесут в принудительном порядке и перемесят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани сносу подлежат металлические гаражи по следующим адресам:

проспект Ибрагимова, вблизи дома №11 — девять объектов;

проспект Ибрагимова, вблизи дома №41 — семь;



ул.Теплично-Комбинатская, вблизи дома №10 — четыре;



проспект Ибрагимова, вблизи дома №59 — два;

ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №22а — два;



ул.Короленко, вблизи дома №34 — один;

ул.Голубятникова, вблизи дома №13 — один;

ул.Чапаева, вблизи дома №51а — один;

ул.Чистопольская, вблизи дома №27 — один;

ул.Дементьева, земельный участок с кадастровым номером 16:50:220537:55 — один;

ул.Октябрьская, вблизи дома №16 — один;

проспект Ямашева, вблизи дома №69 — один.

Собственников гаражей также не удалось установить. Им отвели пять дней, начиная с 3 августа, на демонтаж объектов. Если они не выполнят распоряжение властей, гаражи снесут в принудительном порядке в течение 90 суток.

Напомним, в середине июля председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов рассказывал, что с начала 2023 года в городе демонтировали 132 торговых объекта. Таким образом освободили 2,6 тысячи «квадратов» муниципальной земли.



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Татьяна Демина