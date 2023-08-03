Минздрав России поддержал идею маркировки полезных продуктов питания

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения России концептуально поддержало идею маркировки полезных продуктов питания. Об этом сообщает ТАСС.



В министерстве указывают, что маркировка продуктов питания применяется во многих странах и является перспективной политикой. Большая часть научных доказательств эффективности этой меры говорит о маркировке на лицевой стороне упаковки.

— Введение графической здравоохранной маркировки продуктов питания на передней стороне упаковки в отношении широкого спектра продуктов питания воздействует не только на потребителей, но и на производителей продуктов питания, организации общественного питания, способствуя изменению состава продуктов в лучшую сторону, — говорится в отзыве замглавы ведомства Евгении Котовой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

По словам Котовой, доказана в том числе эффективность маркировки меню кафе и ресторанов с учетом калорийности блюд или содержания соли.

Еще один вариант — маркировка ценников продуктов на полках магазинов. Этот вариант не требует вовлечения производителя. Для этого необходимо создать реестр продуктов питания и собрать данные о содержании в составе продуктов питания наиболее важных питательных веществ. Такая маркировка может наноситься продавцами добровольно или в соответствии с требованиями законодательства.

realnoevremya.ru (архив)

— Маркировка продуктов питания должна вводиться в комплексе с другими мерами в этой области и при поддержке кампании по информированию граждан, — заключила замглавы Минздрава.

Согласно проекту постановления Минпромторга, в России с 1 ноября 2023 года может заработать механизм автоматического запрета продажи нелегальных или просроченных товаров, подлежащих маркировке. В ведомстве считают, что розничные магазины, благодаря нововведениям, смогут оперативно получать сведения о товаре. Если он просрочен, то его не будут продавать.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко