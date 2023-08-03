В России хотят сохранить выплаты по уходу за ребенком до его приема в детсад

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Правительство России направлен законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком вплоть до момента зачисления его в детский сад, проект подготовил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.



Депутат предлагает внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами.

Согласно проекту, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно будет сохраняться и после достижения ребенком 1,5 года, если его отказались зачислять в детсад и родитель не может работать по причине ухода за ребенком. По словам Чернышова, «когда ребенку исполняется полтора года, а место в детском саду еще не представлено, то семья или одинокая мать оказывается в критической ситуации».

Также предлагается выплачивать такое пособие вплоть до момента зачисления ребенка в детский сад, после чего прекратить выплату, добавляет ТАСС.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года — значит и выплата будет до двух лет, — обращает внимание депутат.

По мнению Чернышова, инициатива в первую очередь поможет матерям-одиночкам, потому что именно они зачастую «вынуждены буквально выживать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое не может превышать 40% от средней зарплаты».

В конце июня президент России Владимир Путин предложил предоставлять кредитные каникулы для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. С такой идеей он обратился к правительству.



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Илина Хакимова