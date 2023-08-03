В Казани растет популярность автомобильных экскурсий и услуг гидов на машине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани, как в целом и по всей России, растет популярность автопутешествий с водителями, а также услуг гидов на машине. А самыми популярными направлениями по заказу туристических поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа, рассказали эксперты «Авито Услуг».

В столице Татарстана спрос на подобные услуги вырос на 53% по сравнению с прошлым годом.

Еще на 46% с начала лета в регионе вырос спрос и на все другие виды транспортных перевозок для туристов — «заброски» туристов в походы, встреча в аэропорту, междугородние поездки и другие.



В Казани доля от всех запросов на поездки с водителем по стране составляет 2%.

Интересно, что самыми популярными направлениями туристических поездок из республики стали Раифа, Свияжск и Болгар.

realnoevremya.ru (архив)

Однако самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край — спрос на поездки там вырос на 47% по сравнению с прошлым годом, на регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем (доля 9%). В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (+48%), Санкт-Петербург и ЛО (+15%), а также регионы СКФО — Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.



Только Казанский кремль по итогам первого полугодия этого года посетили 1,98 млн человек, тогда как за аналогичный период 2022-го насчитали 1,67 млн туристов. Таким образом, за год показатель увеличился на 18,5%. Кроме Казанского кремля, туристы активно посещают Богородицкий монастырь, улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу, Кремлевскую набережную.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова