Орденом «Дуслык» наградили заместителя руководителя Госалкогольинспекции Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» заместителя руководителя Госалкогольинспекции республики Фаннура Хамматова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.

— За значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом «Дуслык» Хамматова Фаннура Гаптелбаровича — заместителя руководителя Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, — подчеркивается в документе.

Орден «Дуслык» — это вторая по значимости государственная награда Татарстана. Ее учредили 25 апреля 2015 года. Вышестоящей по отношению к ордену наградой является орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», нижестоящей — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В конце июня раис Татарстана Рустам Минниханов наградил гендиректора телерадиокомпании «Новый век», председателя Союза журналистов Татарстана и депутата Госсовета республики Ильшата Аминова орденом «Дуслык».

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Елизавета Пуншева