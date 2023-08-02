Минэкологии Татарстана нашло нарушения природоохранного законодательства в Камском Устье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минэкологии Татарстана обнаружило нарушения при проведении земляных работ на строительстве гостиничного комплекса «Камский трофей», сообщили в пресс-службе ведомства.



В министерство обратились обеспокоенные граждане, усмотревшие в работах угрозу вреда для жизни и здоровья людей, проживающих в пгт Камское Устье. Инспекторы обследовали территорию и зафиксировали, что земляные работы привели к обрушению склона на земельных участках.

Обнаружились и нарушения, не указанные в обращении граждан: на участке в прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища под землей были бетонированные колодцы, стоки с которых могли выходить в береговую полосу Волги. На момент осмотра сброс сточной воды не зафиксирован, но в месте выхода трубы скопилась жидкость неизвестного происхождения. Было установлено размещение колодца и еще одной подземной трубы с выходом сброса в сторону Куйбышевского водохранилища.

Минэкологии Татарстана передало все зафиксированные нарушения в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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Маргарита Головатенко