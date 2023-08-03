КНИТУ-КАИ получит федеральные гранты на покупку новых компьютеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», КНИТУ-КАИ им. Туполева приобретет несколько десятков новых компьютеров в рамках реализации мероприятий программы «Приоритет -2030». Общая стоимость закупок достигает 3,3 млн рублей, которые будут профинансированы в виде грантов из федерального бюджета.

Всего университет разместил две закупки. Согласно первой, подрядчик должен будет поставить 21 персональный компьютер (моноблок) за 1,4 млн рублей. Их процессор должен иметь не менее четырех ядер, частоту более 3,3 гигагерц, а также объем оперативной памяти больше 8 гигабайт. В комплекте должны идти компьютерные мышки и клавиатуры.

Что касается второй закупки, то в нее уже входит 12 компьютеров для оснащения специализированного учебного класса. Вместе с ними также должны поступить все необходимые комплектующие, в том числе мониторы с размером диагонали более 23,8 дюймов. Стоимость контракта оценивается в 1,9 млн рублей.

Поставить технику в учебное заведение необходимо в течение 40 дней с момента заключения контракта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне сообщалось, что КНИТУ-КАИ отремонтирует Ту-144, установленный перед своим зданием на улице Четаева в Казани за 18,2 млн рублей. Согласно проектной документации, работы пройдут внутри самого самолета.

Нынешнее обновление будет проводиться в рамках третьей очереди восстановительных работ. В число задач, которые должен будет выполнить подрядчик, вошли демонтаж внутренней отделки, устройство новых полов, замена перегородки кабины пилота, а также антикоррозийная защита наружной поверхности и другое.

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Максим Кокунин