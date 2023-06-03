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В Казани отремонтируют самолет Ту-144, установленный на улице Четаева

09:48, 03.06.2023 5
В Казани отремонтируют самолет Ту-144, установленный на улице Четаева
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», ремонт Ту-144, установленного перед зданием КНИТУ-КАИ на улице Четаева в Казани, обойдется в 18,2 млн рублей. Согласно проектной документации, работы пройдут внутри самого самолета.

Нынешнее обновление будет проводиться в рамках третьей очереди восстановительных работ. В число задач, которые должен будет выполнить подрядчик, вошли демонтаж внутренней отделки, устройство новых полов, замена перегородки кабины пилота, а также антикоррозийная защита наружной поверхности и другое.

Работы необходимо выполнить в течение четырех месяцев после заключения контракта.

Напомним, еще в 2017 году руководство вуза запланировало разместить в корпусе самолета музей и проводило конкурс по выбору концепции этого музея. При этом победителями в нем стали сразу два участника, к созданию музея также подключатся специалисты Московского политехнического музея. В 2018 году Ту-144 также получил архитектурную подсветку стоимостью около 3 млн рублей.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 09:50
    А разве там не Музей?
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  • Анонимно 09:55
    Да, .... "все идет строго по плану по графику.."
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  • Анонимно 11:23
    Когда взлетит???
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  • Анонимно 12:30
    классный объект
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  • Анонимно 12:48
    Этот самолет потребует после нынешнего ремонта ещё и капитальный ремонт, в ходе которого заменят внутреннюю отделку, обустроят новые полы, заменят все перегородки кабины всех пилотов и штурманов и стюардов, а также проведут новую антикоррозийную защиту наружной поверхности и многое другое, что не раз ремонтировалось. Деньги же нужно как то потратить.
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