В Казани отремонтируют самолет Ту-144, установленный на улице Четаева

Как выяснило «Реальное время», ремонт Ту-144, установленного перед зданием КНИТУ-КАИ на улице Четаева в Казани, обойдется в 18,2 млн рублей. Согласно проектной документации, работы пройдут внутри самого самолета.

Нынешнее обновление будет проводиться в рамках третьей очереди восстановительных работ. В число задач, которые должен будет выполнить подрядчик, вошли демонтаж внутренней отделки, устройство новых полов, замена перегородки кабины пилота, а также антикоррозийная защита наружной поверхности и другое.

Работы необходимо выполнить в течение четырех месяцев после заключения контракта.

Напомним, еще в 2017 году руководство вуза запланировало разместить в корпусе самолета музей и проводило конкурс по выбору концепции этого музея. При этом победителями в нем стали сразу два участника, к созданию музея также подключатся специалисты Московского политехнического музея. В 2018 году Ту-144 также получил архитектурную подсветку стоимостью около 3 млн рублей.



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Максим Кокунин