Бизнесвумен из Челнов поймали на продаже контрафактных запчастей КАМАЗа

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», челнинскую предпринимательницу привлекли к ответственности за продажу контрафактных запчастей КАМАЗа. Системы для подкачки шин (СПШ) с самостоятельно нанесенным логотипом автогиганта продавались в одном из гаражных кооперативов автограда. Однако осенью прошлого года их приобрели сами сотрудники предприятия, которые провели исследование и установили факт подделки. Детали — в нашем материале.

Покупка контрафакта была записана на видео

Так, в конце января этого года в Управление МВД России по Набережным Челнам поступило заявление о хранении и продаже контрафакта, который выдается за оригинальную продукцию челнинского автогиганта.

Сотрудники департамента защиты ресурсов автозавода сообщали, что приобрели у ИП Зайляевой Лилии Муратовны две СПШ общей стоимостью 1 380 рублей. На упаковках каждой из систем имелись товарные знаки в виде надписей «КАМАЗ» и «КАМАZ». При этом завод не заключал с предпринимательницей лицензионное соглашение, что говорит о нарушении исключительного права предприятия на использование логотипов.

Как указали специалисты, нарушения установлены сразу по двум классам Международной классификации товаров и услуг:

№12 «Узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям»;

№16 «Мешки (конверты, пакеты) для упаковки бумажные или пластмассовые».

В качестве доказательств, подтверждающих факт реализации контрафакта, полицейским были предоставлены накладная от 27 октября 2022 года и видеозапись сделки.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Подделки уничтожили, а предпринимательнице выписали штраф

Уже в марте этого года сотрудники челнинской полиции осмотрели место продажи контрафактной продукции. В результате из бокса 9/24 ПГО «Гараж 2000», расположенного на Казанском проспекте, были изъяты сразу 10 СПШ. При этом на каждой из этих систем имелись товарные знаки ПАО «КАМАЗ».

В дальнейшем, когда дело дошло до суда, было установлено, что у предпринимательницы были все возможности не выходить за рамки закона. Перед тем как выставить запчасти на продажу, ей нужно было выяснить, имеются ли законные основания для нанесения логотипа автозавода на этот продукт или нет. Ведь даже если она могла не знать о том, что реализуемый товар является подделкой, это не освободило бы ее от ответственности.

Таким образом, 53-летняя предпринимательница из автограда была привлечена к ответственности с назначением административного штрафа в размере 25 тысяч рублей. Что касается оставшейся продукции — ее отправили на уничтожение.

realnoevremya.ru (архив)

Ранее «Реальное время» рассказывало, как Верховный суд Татарстана оправдал осужденного за контрафактные детали КАМАЗа. Незаконным и юридически абсурдным признала апелляционная инстанция приговор Набережночелнинского горсуда по делу о производстве без патента деталей для грузовиков предприятия. Вердикт о виновности бизнесмена Сергея Захарова был отменен, а сам осужденный полностью оправдан.

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Максим Кокунин