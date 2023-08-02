В России возник дефицит SMM-специалистов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России наблюдается дефицит SMM-специалистов, ведущих аккаунты в социальных сетях. Работодатели стали повышать зарплаты — за год они выросли на 24%, в некоторых случаях достигают 200 тысяч рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей hh.ru.



В первом полугодии 2023 года работу по этой специальности искали меньше людей, чем было открыто вакансий:

Последнее время активно открываются новые агентства и целые департаменты по сопровождению деятельности в социальных сетях. В результате клиентских проектов становится больше, чем сотрудников на их ведение, — отметила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова.

Бизнес стал больше внимания уделять развитию каналов в соцсетях, и повысил спрос на таких специалистов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если год назад бизнес предлагал уровень в 60-100 тысяч рублей, то в первом полугодии этого года массив предложений находится в диапазоне 80-115 тысяч рублей. Есть предложения от 180 тысяч рублей и выше — у блогеров-миллионщиков по рекламным интеграциям, продюсеров блогеров, менеджеров по продажам рекламных интеграций в соцсетях.

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Маргарита Головатенко