На Украине зарегистрировали законопроект о запрете русскоязычных песен

Законопроект, запрещающий включать русскоязычные песни в общественных местах на территории Украины и ужесточающий ответственность за нарушение, зарегистрировали в Верховной раде, сообщает «РИА Новости».

— Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора, — подчеркивается в пояснительной записке.

Проект предусматривает введение нового положения о том, что использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов влечет штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов. За повторное нарушение грозит штраф от 1 000 до 1 500 необлагаемых налогом минимумов.

13 июля Киевский горсовет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева. Запрет коснулся музыки, книг и других продуктов творчества.

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Елизавета Пуншева