В Чувашии нашли тело 8-летнего пассажира затонувшей во время урагана моторной лодки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Чувашии 1 августа нашли тело 8-летнего пассажира моторной лодки, которая затонула во время обрушившегося на регионы Поволжья урагана в субботу, 29 июля. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Тело ребенка нашли в Волге рядом с местом происшествия. Следователи дополнительно осмотрели место происшествия и провели следственные действия, направленные на установление обстоятельств по делу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее по происшествию председателю СКР Александру Бастрыкину предоставили подробный доклад.

Трагедия случилась вечером 29 июля на 1156-м км судового хода Волги. Легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа, затонул во время сильной грозы около 20.30. Один человек погиб, еще двое — 34-летний судоводитель и 8-летний пассажир — считались пропавшими.

Сотрудники экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков смогли найти восемь человек с перевернувшегося катера. Один из них — шестимесячный ребенок — обнаружен погибшим. Еще четырех несовершеннолетних госпитализировали в РДКБ города Чебоксары. До сих пор не найден 34-летний судоводитель.

После затопления маломерного судна в Чувашии возбудили уголовное дело.



Ураган обрушился на регионы Приволжского федерального округа после жары. На озере Яльчик в Марий Эл от урагана в субботу пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли, из них трое детей. Уже на территории Татарстана от непогоды пострадали 27 человек, погиб подросток 14 лет. В общей сложности в Татарстане и на озере Яльчик в Марий Эл пострадали 56 человек, из них девять погибло.



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Маргарита Головатенко