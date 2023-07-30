На Волге в Чувашии ищут пассажиров перевернувшейся моторной лодки во время урагана

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Чувашии ищут пассажиров перевернувшейся лодки на Волге в субботу, во время непогоды, сообщили в ГУ МЧС России по республике.



Легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа, затонул во время сильной грозы около 20.30 29 июля. По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, находились десять человек, в том числе шестеро детей.

Экипажи ГИМС МЧС России, спасатели и транспортная полиция были направлены на помощь, поисковую операцию вели в течение всей ночи в сложных погодных условиях.

Сотрудники экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков смогли найти восемь человек с перевернувшегося катера. Один из них — шестимесячный ребенок — обнаружен погибшим. Еще четырех несовершеннолетних госпитализировали в РДКБ города Чебоксары.

На месте ЧП продолжаются поиски: спасатели ищут еще двоих — 34-летнего судоводителя и его восьмилетнего пассажира.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Чувашии после затопления маломерного судна возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. С участием следователей-криминалистов проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, также готовится к назначению ряд других экспертиз.

На Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. Есть и погибшие — в соседней с Татарстаном Республике Марий Эл жертвами стихии стали восемь человек, среди которые трое — жители Зеленодольска. Последствия урагана продолжают разгребать, а в Кабмине Татарстана утром провели внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко